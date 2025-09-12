«Аэрофлот» сообщил о корректировке расписания из-за ограничений в Пулково

Компания «Аэрофлот» сообщила о корректировке расписания в связи с ограничениями на вылет и прилёт воздушных судов, которые вводились в аэропорту Пулково. Об этом сообщила пресс-служба «Аэрофлота».

«В связи с вводом в ночь и утром 12 сентября временных ограничений на вылет и прилёт воздушных судов в аэропорту Пулково, а также ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области, что сказалось на возможности использования воздушных трасс для полётов в/из Калининграда, Аэрофлот вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, отмены, объединения и выполнения некоторых рейсов на более вместительных самолётах», — говорится в сообщении.

Пассажиров просят следить за информацией на онлайн-табло и в разделе «Управление бронированием» на сайте «Аэрофлота», информационных табло аэропортов и за объявлениями по громкой связи.

Пассажирам отменённых рейсов, как сообщается, предлагается перебронирование на ближайшие доступные рейсы или оформляется вынужденный возврат стоимости билетов.

«Контакт-центр „Аэрофлота“ функционирует в усиленном режиме, представители авиакомпании работают с пассажирами на местах. На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании», — добавили в пресс-службе.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Храброво, по состоянию на 10 часов 12 сентября отменены 12 рейсов на вылет и прилёт, задерживаются — более 30.

