Экс-сожитель поджег дом светловчанки, порвавшей с ним после кражи денег с ее карты

Все новости по теме: Криминал

Полицейские уличили жителя Светлого в умышленном поджоге дома бывшей сожительницы. В отношении ранее неоднократно судимого 48-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители установили, что, пока женщина была на работе, экс-сожитель облил ее дом легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Сумма ущерба превысила 1 миллион рублей. Злоумышленник объяснил свои действия тем, что потерпевшая накануне разорвала с ним отношения. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. При этом мужчина уже является фигурантом уголовного дела за кражу свыше 100 тысяч рублей с карты той же бывшей сожительницы.

На время следственных действий светловчанину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


