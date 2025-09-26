ГАИ: смертельное ДТП с мотоциклистом в районе Орловки спровоцировал автомобилист (видео)

Смертельное ДТП в Гурьевском районе произошло из-за нарушившего ПДД автомобилиста. В результате погиб 33-летний мотоциклист. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Напомним, авария случилась в пятницу, 26 сентября, около 10:14 на 10-м км автодороги «Калининград — Зеленоградск» Гурьевского района, в районе поселка Орловка. Как уточнили в ГАИ, водитель «Фольксвагена» при повороте налево не убедился в безопасности и столкнулся с мотоциклом «Сузуки» под управлением водителя 1992 года рождения. От удара мотоциклиста отбросило под ехавший по встречке «Камаз». В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте до приезда скорой.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативной группы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.