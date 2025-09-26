В районе Орловки затруднено движение транспорта из-за смертельного ДТП

В пятницу, 26 сентября, в Гурьевском районе произошло смертельное ДТП. Движение затруднено. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась около 10:50 в районе поселка Орловка. В результате дорожного происшествия погиб водитель мотоцикла. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В связи с загруженностью автодороги и возможным частичным перекрытием проезжей части автомобилистам рекомендуют использовать альтернативные маршруты движения.