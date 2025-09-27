Мошенники с сайта бесплатных объявлений похитили деньги у жительницы Гурьевска

Жительница Гурьевска стала жертвой мошенников, попытавшись приобрести садовые качели при помощи сайта бесплатных объявлений. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

32-летняя гурьевчанка рассказала полицейским, что на сайте бесплатных объявлений нашла публикацию о продаже садовых качелей. Продавец предложил ей продолжить переписку в мессенджере, где они договорились о сделке и доставке товара. После этого заявительница перечислила на банковский счет неизвестного лица более 20 000 рублей, но товар она так и не получила, злоумышленник при этом перестал выходить на связь, а его объявление было снято с публикации.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские вновь призывают быть более внимательными и проявлять бдительность при осуществлении покупок через интернет. «Зачастую потерпевшие, не удостоверившись в правдивости информации, вносят задатки на счета мошенников за товар, которого в наличии нет», — предупреждают правоохранители.