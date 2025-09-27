Мошенники с сайта бесплатных объявлений похитили деньги у жительницы Гурьевска

Все новости по теме: Криминал

Жительница Гурьевска стала жертвой мошенников, попытавшись приобрести садовые качели при помощи сайта бесплатных объявлений. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

32-летняя гурьевчанка рассказала полицейским, что на сайте бесплатных объявлений нашла публикацию о продаже садовых качелей. Продавец предложил ей продолжить переписку в мессенджере, где они договорились о сделке и доставке товара. После этого заявительница перечислила на банковский счет неизвестного лица более 20 000 рублей, но товар она так и не получила, злоумышленник при этом перестал выходить на связь, а его объявление было снято с публикации.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские вновь призывают быть более внимательными и проявлять бдительность при осуществлении покупок через интернет. «Зачастую потерпевшие, не удостоверившись в правдивости информации, вносят задатки на счета мошенников за товар, которого в наличии нет», — предупреждают правоохранители.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter