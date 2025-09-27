МЧС: на калининградский завод вместе с грунтом завезли авиабомбу (видео)

В Калининградской области сотрудники МЧС обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны, обнаруженную на территории завода. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Опасную находку времен ВОВ обнаружили в Калининграде на заводе по производству керамзита, куда она была завезена вместе с грунтом. В уничтожении боеприпаса ФАБ-100 участвовали специалисты поисково-спасательного отряда и Невского спасательного центра

Как уточнили в МЧС, с начала года на территории региона силами групп чрезвычайного ведомства было ликвидировано 50 авиабомб.