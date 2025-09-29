В Подмосковье в результате атаки БПЛА погибли 6-летний ребёнок и его бабушка

В подмосковном Воскресенске ночью 29 сентября в результате атаки дронов погибли два человека. Об этом сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём телеграм-канале.

Во время пожара в частном доме погибли 76-летняя женщина и её 6-летний внук. «В нескольких домах в Воскресенске зафиксированы повреждения остекления и фасадов, нарушено уличное освещение. Пострадавших, кроме указанного случая, нет. На месте работают экстренные службы. Людям, которые нуждаются во временном размещении, предоставим жильё — окажем всю необходимую помощь и поддержку», — написал губернатор.