В Калининграде сбили несовершеннолетнего велосипедиста, выехавшего на красный (видео)

В Калининграде на Ленинском проспекте, возле гостиницы «Калининград», 13 ноября произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста, выехавшего на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГАИ.

ДТП произошло в 8:35. Водитель легкового автомобиля при проезде регулируемого пешеходного перехода допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, пересекавшего пешеходный переход. В результате ДТП подросток получил телесные повреждения, его направили в медицинское учреждение.

Видео: Госавтоинспекция 

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавила пресс-служба.

