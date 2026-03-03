Экспертиза одобрила проект обогрева футбольного поля стадиона «Локомотив»

Проект устройства обогрева футбольного поля стадиона «Локомотив» на Аллее Смелых в Калининграде прошел экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 2 марта. Документацию для экспертизы подготовили ООО «Газэнергопроект» и «Гринпитч» из Волгограда. В качестве экспертной организации выступило волгоградское ООО «Сталт-эксперт».

Указанный застройщик — МБУ «Управление капитального строительства», расположенное на ул. В. Котика в Калининграде. Директором учреждения выступает Надежда Илларионова, а учредителем — комитет городского хозяйства и строительства администрации Калининграда.

В ноябре 2025 года министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко говорила, что на стадионе «Локомотив» планируется реконструкция, «связанная с подготовкой футболистов — подогрев поля и реконструкция самого травяного покрытия».