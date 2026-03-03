Экспертиза одобрила проект обогрева футбольного поля стадиона «Локомотив»

Экспертиза одобрила проект обогрева футбольного поля стадиона «Локомотив»
Изображение: скриншот «Яндекс Панорамы»
Все новости по теме: Спорт

Проект устройства обогрева футбольного поля стадиона «Локомотив» на Аллее Смелых в Калининграде прошел экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 2 марта. Документацию для экспертизы подготовили ООО «Газэнергопроект» и «Гринпитч» из Волгограда. В качестве экспертной организации выступило волгоградское ООО «Сталт-эксперт».

Указанный застройщик — МБУ «Управление капитального строительства», расположенное на ул. В. Котика в Калининграде. Директором учреждения выступает Надежда Илларионова, а учредителем — комитет городского хозяйства и строительства администрации Калининграда.

В ноябре 2025 года министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко говорила, что на стадионе «Локомотив» планируется реконструкция, «связанная с подготовкой футболистов — подогрев поля и реконструкция самого травяного покрытия».

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter