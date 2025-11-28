В Калининграде коммерческого директора стройфирмы обвиняют в мошенничестве

В Калининграде коммерческого директора стройфирмы обвиняют в мошенничестве

48-летней жительнице Калининграда предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Постановлением суда ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, женщина, будучи коммерческим директором строительный компании, изготовила фиктивные документы, с помощью которых переоформила на свое имя принадлежащую компании квартиру в многоквартирном доме по улице Стрелецкой. Впоследствии калининградка перепродала жилье третьему лицу. В результате обществу с ограниченной ответственностью был причинен ущерб в 3,6 млн рублей.

По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Оперативное сопровождение следствия осуществляет ОЭБ и ПК ОМВД России по Ленинградскому району города Калининграда. Расследование уголовного дела продолжается.

