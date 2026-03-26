В Калининград пытались ввезти 480 кг пестицидов из Германии для Украины

Должностные лица управления Россельхознадзора по Калининградской области предотвратили попытку незаконного ввоза 480 кг пестицидов, поступивших в регион из Германии. Пестицид предназначался для Украины, а маркировка была составлена на украинском языке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе проведения федерального государственного контроля в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами на СВХ „Сириус“ сотрудниками ведомства выявлено несоответствие регистрационного номера пестицидов в маркировке номеру, указанному в Реестре пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории России. Пестицид предназначался для Украины, маркировка составлена на украинском языке», — пояснили в пресс-службе.

По результатам контроля специалисты приняли решение о запрете дальнейшего перемещения груза. Из-за выявленных несоответствий 23 марта региональное управление Россельхознадзора решило вернуть партию пестицидов стране-поставщику.

