Беспрозванных: пожар в ТЦ «Гиант» в Калининграде локализован

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Продолжение: МЧС: при тушении возгорания в «Гианте» пострадали двое пожарных
Пожар в торговом центре «Гиант» в Калининграде локализован, на месте продолжают работать подразделения МЧС. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

В настоящее время дознаватели устанавливают причины возгорания. Изъяты записи с камер видеонаблюдения.

«Из двоих госпитализированных одного уже отпускают домой, второму проведут необходимые процедуры и отправят на амбулаторное лечение», — рассказал глава региона. Губернатор отметил, что ситуация находится на его личном контроле.

Как ранее сообщил начальник главного управления МЧС России по Калининградской области Роман Емельянов, из загоревшегося ТЦ «Гиант» эвакуировали порядка 140 человек. Очаг возгорания находился на фасаде здания.

Днём 5 апреля стало известно о возгорании в ТЦ «Гиант». Эвакуация началась примерно в 14:00, рассказали очевидцы «Новому Калининграду». Как сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных, на месте работают пожарные. «На связи с МЧС, поручил Минздраву мобилизовать все силы и средства пока пожарные работают. На данный момент информации о пострадавших нет. Буду держать в курсе», — говорится в сообщении Беспрозванных.

Позже губернатор сообщил о троих пострадавших в пожаре.

В Центре организации движения и пассажирских перевозок предупредили об изменении маршрутов общественного транспорта из-за пожара. Госавтоинспекция сообщила об ограничении движения на Моспроспекте для водителей.
