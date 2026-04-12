Бастрыкин потребовал возбудить дело о ненадлежащим медобеспечении детей-инвалидов

Председатель Следственного комитета РФ Александр Быстрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело о ненадлежащем медицинском обеспечении детей-инвалидов в Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В комментариях в аккаунте информационного центра СК России «ВКонтакте» разместили обращения о нарушении прав детей-инвалидов из Калининградской области на качественное медицинское обеспечение. Длительное время несовершеннолетним выдают медизделия, не соответствующие по характеристикам инсулиновой помпе. Это может негативно сказаться на состоянии их здоровья, отмечает пресс-служба. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Ранее Бастрыкин уже ставил эту ситуацию на контроль. «В СУ СК России по Калининградской области неоднократно возбуждались уголовные дела. Заместитель прокурора области Роман Ерисковский и и.о. прокурора области Василий Безденежный отменили постановления о возбуждении уголовных дел. В настоящее время проводится дополнительная проверка», — добавили в Следкоме.

Руководитель регионального СУ СК Дмитрий Канонеров должен повторно возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования Бастрыкину.