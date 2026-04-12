Бастрыкин потребовал возбудить дело о ненадлежащим медобеспечении детей-инвалидов

Все новости по теме: Криминал
Председатель Следственного комитета РФ Александр Быстрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело о ненадлежащем медицинском обеспечении детей-инвалидов в Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В комментариях в аккаунте информационного центра СК России «ВКонтакте» разместили обращения о нарушении прав детей-инвалидов из Калининградской области на качественное медицинское обеспечение. Длительное время несовершеннолетним выдают медизделия, не соответствующие по характеристикам инсулиновой помпе. Это может негативно сказаться на состоянии их здоровья, отмечает пресс-служба. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Ранее Бастрыкин уже ставил эту ситуацию на контроль. «В СУ СК России по Калининградской области неоднократно возбуждались уголовные дела. Заместитель прокурора области Роман Ерисковский и и.о. прокурора области Василий Безденежный отменили постановления о возбуждении уголовных дел. В настоящее время проводится дополнительная проверка», — добавили в Следкоме.

Руководитель регионального СУ СК Дмитрий Канонеров должен повторно возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования Бастрыкину.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

