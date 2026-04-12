На Литовском валу самокатчик сбил пенсионера и скрылся с места ДТП

В Калининграде на ул. Литовский вал 11 апреля неустановленный водитель СИМ сбил пенсионера и скрылся с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Калининградской области.

ДТП произошло в районе дома № 36 около 15:00. «Неустановленный водитель, управляя СИМ, двигался по тротуару, где совершил наезд на пешехода 1953 года рождения. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Водитель СИМ скрылся с места ДТП, принимаются меры по установлению его личности и местонахождения», — добавили в пресс-службе.

Госавтоинспекция просит тех, кто располагает информацией по ДТП, сообщить в ОБ ДПС (552-511 — дежурная часть; 552-526 — отделение розыска).