Теплый день с вероятностью небольшого дождя: погода в Калининграде 12 апреля

Днём в воскресенье, 12 апреля, в Калининградской области ожидается облачная погода, возможны небольшие кратковременные дожди. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура составит +13°C. Ветер, как обещают синоптики, будет восточный, около двух метров в секунду. Атмосферное давление — 766 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +9°C, а в центре региона и на востоке (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) — до +13°C. Ночные температуры с перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +3°C), а на востоке региона прохладнее (до −2°C). Осадков не ожидается.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в воскресенье ждет малооблачная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +3,3°C. Днем она поднимется до +12,1°C, а вечером опустится до +8,8°C. Утром прогнозируется юго-восточный ветер, который днем сменится на восточный. Влажность — на уровне 40-68%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о холодных ночах и умеренных днях с переменной облачностью и слабой вероятностью осадков. «Утром потеплеет от −1...+2°С до +9...+11°С к полудню, малооблачно/переменная облачность. Днем в Калининграде и области до +10...+13°С (у побережья до +7...+10°С), переменная облачность, без существенных осадков (местами не исключен небольшой кратковременный дождь). Вечером похолодает до +7...+10°С на закате до +4...+6°С к полуночи, переменная облачность, без осадков. Ветер в течение суток преимущественно северо-восточный и восточный, ночью и утром — слабый (1-4 м/с), днем и вечером слабый/умеренный (3-9 м/с). Атмосферное давление 765-767 мм ртутного столба», — отмечают синоптики-любители.