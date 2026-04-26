В Багратионовском районе погиб рабочий во время установки фонарных столбов (фото)

В Багратионовском районе Калининградской области погиб рабочий во время установки опор освещения. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по Калининградской области, 27-летний мужчина погиб в субботу, 25 апреля, в поселке Тишино.

«По предварительным данным, в поселке Тишино Багратионовского района мужчина выполнял работы по установке опор фонарных столбов, — сообщает пресс-служба ведомства. — В процессе произошел обрыв троса, фиксирующего бур, в результате чего оборудование упало на рабочего. От полученной травмы головы он погиб на месте происшествия».

Уточняется, что следователем регионального управления СКР произведен осмотр места происшествия и назначена судебно-медицинская экспертиза. Выполняется комплекс других проверочных мероприятий, чтобы установить обстоятельства гибели.