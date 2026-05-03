Силы ПВО России ночью уничтожили 334 беспилотника

Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 334 дрона над российскими регионами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. В Ленинградской области сбито более 60 БПЛА, в Смоленской области пострадали взрослые и ребенок, отмечает агентство.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 334 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке Минобороны. БПЛА сбивали над Белгородской, Брянской, Курской областями и Крымом. Перехватывались дроны в Воронежской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях и в Московском регионе.

Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, массированная атака, ключевой целью которой стал порт Приморск, отражена в Ленинградской области, сбито более 60 БПЛА. Он отметил, что из-за атаки возникло возгорание, последствия которого уже ликвидированы, разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

Двое взрослых и ребенок пострадали из-за падения обломков дрона ВСУ на многоквартирный дом в Смоленской области, заявил губернатор Анохин.
