УМВД: возбуждено дело против пьяного водителя, который сбил велосипедистку и уехал

В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, и сопряжено с оставлением места его совершения». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По данным следствия, 20 мая 2025 года около 16:30 водитель «Ниссана» совершил наезд на 61-летнюю велосипедистку, двигавшуюся в попутном направлении по Люблинскому шоссе в Калининграде. Злоумышленник с места происшествия скрылся. Очевидцы вызвали скорую медицинскую помощь и сообщили о случившемся в полицию. Пострадавшая была доставлена в больницу.

Благодаря оперативным действиям сотрудников Госавтоинспекции 40-летний водитель был задержан по горячим следам. Санкция статьи, инкриминируемой фигуранту, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.