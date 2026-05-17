В Храброво отменены 6 рейсов, 26 задерживаются

В калининградском аэропорту Храброво по состоянию на 10:10 воскресенья, 17 мая, задерживаются 26 рейсов, шесть отменены. Соответствующая информация размещена на онлайн-табло аэропорта.

Отменены по три рейса на прилёт и вылет. Речь о Москве и Пскове. Задерживаются рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и Уфы. Позже вылетят самолёты в Москву, Санкт-Петербург и Уфу.

Ночная украинская атака беспилотниками 17 мая, когда над регионами России было уничтожено и перехвачено 556 БПЛА, стала самой массовой в 2026 году. В аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на вылет и прилёт самолётов. На территории аэропорта Шереметьево зафиксировано падение обломков БПЛА, они находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



