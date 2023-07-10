Прокурор: «Предприниматель Колесник сросся с депутатской деятельностью»

В Генпрокуратуре полагают, что депутат Госдумы Андрей Колесник незаконно извлекал доход от Калининградского морского торгового порта через свою супругу Марину Лысенко. Как передает корреспондент «Нового Калининграда», об этом на заседании в Центральном районном суде в понедельник, 10 июля, заявил прокурор.



«Все представленные материалы дела убедительно доказывают, что господин Колесник сросся с бизнесом... Или даже скорее [надо] сказать не так: что предприниматель Колесник сросся с депутатской деятельностью, не желая отказываться ни от одного, ни от другого вида деятельности, приносящих ему доход. [Он] злоупотребляет тем публичным полномочным положением, которым его наделил закон, продолжает извлекать незаконно имущество в виде так называемой заработной платы, которую оформляет на жену подконтрольный Колеснику Калининградский морской торговый порт», — пояснил прокурор.

По мнению Генпрокуратуры, вся полученная в порту Мариной Лысенко зарплата с 2011 года по настоящее время, должна быть изъята в доход государства, как «доход Колесника, имеющий незаконное происхождение».

В рамках того же судебного слушания прокурор сообщил, что Марина Лысенко покупала авиабилеты в Москву и за границу за счет калининградского порта. Генпрокуратура отказалась заключать с Андреем Колесником мировое соглашение. Судья отказалась прекращать производство по гражданскому делу в связи с депутатской неприкосновенностью ответчика.

Ранее стало известно, что заместитель генпрокурора РФ подал гражданский иск к депутату Госдумы Андрею Колеснику, связанный с незаконным владением акциями Калининградского морского торгового порта. Помимо парламентария ответчиками по делу выступают его супруга — телеведущая Марина Лысенко, и теща Надежда Лысенко. Надзорное ведомство требует изъять в пользу государства акции порта у Колесника (28,5%) и его тещи (23,25%), а также истребовать в казну с депутата и его супруги незаконный доход в размере 369,2 млн рублей.



На предварительном заседании по этому делу стало известно, что Андрей Колесник на личном приеме в Генеральной прокуратуре подтвердил факт руководства Калининградским морским торговым портом на протяжении последних 27 лет.