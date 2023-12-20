Калининградской области одобрили онлайн-голосование на выборах президента России в 2024 году

Центральная избирательная комиссия России допустила к участию в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) 29 регионов, в том числе Калининградскую область. Об этом сообщили в региональном избиркоме.



Положительному решению об участии региона в самой молодой форме голосования способствовало несколько факторов. В их числе наличие подтверждённой записи на Едином портале госуслуг у 60% избирателей области. «Важным аргументом „за“ стало и то, что избиратели региона уже знакомы с дистанционным электронным голосованием. Первый раз оно применялось в прошлом году на выборах губернатора, а в этом году и на выборах окружных советов 3 муниципалитетов. Кроме того, 45 тысяч избирателей приняли участие в тренировке ДЭГ этой осенью», — рассказали в избирательной комиссии Калининградской области.

Как сообщалось ранее, сроки подачи заявок для участия в ДЭГ будут теми же, что и для голосующих не по прописке: с 29 января по 11 марта. Заявку можно будет подать только через портал «Госуслуги».

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