Партия «Новые люди» выдвинула вице-спикера Госдумы Даванкова на выборы президента РФ

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На съезде политической партий «Новые люди» решили выдвинуть на президентские выборы вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Об этом сообщает ТАСС.

Кандидатуру политика поддержали все 69 делегатов съезда политической партии.

«Сегодня для партии „Новые люди“ это тоже исторический момент. Мы впервые выдвигаем кандидата на пост президента Российской Федерации. Не могли выборы эти состояться без кандидата, который бы представлял молодых людей, людей, которые не только по возрасту молоды, 20-, 30-летних, но и тех, кто молод душой, тех, кто живет днем сегодняшним, а не оглядывается постоянно на прошлое,» — сообщил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

Напомним, голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта 2024 года. Это будут первые многодневные выборы президента РФ.

Владимир Путин объявил об участии в выборах 8 декабря. Он выдвигается не от какой-либо партии, а как самовыдвиженец. От КПРФ на выборы отправится Николай Харитонов. От ЛДПР — новый лидер партии Леонид Слуцкий.

На президентские выборы федеральные власти выделяют 33,2 млрд рублей.

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