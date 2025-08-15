На усиление границы с РФ и Беларусью Литва планирует потратить 1,1 млрд евро

Литва

На создание «единого рубежа глубокоэшелонированной обороны» Литва выделяет 1,1 млрд рублей. Об этом сообщает информагентство «Sputnik Литва».

План собираются разработать в течение десяти лет. Большую часть средств направят на покупку мин, для этого зарезервировано 800 миллионов евро. Строительство линии обороны финансируется из военного бюджета балтийской республики, заемных средств и кредитов от ЕС (по Европейской программе действий в области безопасности, SAFE).

Литовская линия обороны будет состоять из трех эшелонов. Над «Балтийской линией обороны», которую планируют соединить уже осенью, параллельно работают Латвия и Эстония, а также Польша с проектом «Восточный щит».

