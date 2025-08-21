Науседа заявил о готовности отправить миротворцев на Украину

Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о готовности отправить войска на Украину в рамках миротворческой миссии. Об этом пишет «Интерфакс» в четверг, 21 августа.

«Мы готовы внести свой вклад в той мере, в какой это позволит мандат Сейма, как отправкой миротворческих сил, так и предоставлением нашей военной техники», — сказал Науседа в эфире телеканала TV3.

«Участие Литвы в миротворческой миссии, вероятно, не будет существенно отличаться в количественном отношении от того, что мы делали в Афганистане», — отметил он.

Литовский контингент в рамках миротворческой миссии НАТО в Афганистане составлял около 200 военных.

Литовский президент подчеркнул, что «пока рано говорить об отправке войск, поскольку, возможно, от нас потребуются и другие вещи в рамках «коалиции желающих».

