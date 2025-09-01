Укрепление охраны границы с Россией в МВД Литвы оценили в 100 млн евро

Укрепление охраны границы Литвы с Калининградской областью требует оборонных инвестиций в размере 100 млн евро. Такое заявление сделал глава МВД балтийской республики Владислав Кондратович, пишет ТАСС.



«Согласно сделанным подсчетам, на мероприятия по укреплению границы с Россией нам необходимо порядка €100 млн», — цитирует издание министра. Он добавил, что Литве «необходимо эффективное оборудование по противодействию беспилотным летательным аппаратам, предстоит обновить системы видеоконтроля, приобрести корабли».

Ранее стало известно, что Еврокомиссия намерена увеличить финансирование Литвы для слежки за идущими в Калининград российскими поездами. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Литве в рамках своего турне по военным объектам восточноевропейских стран. По её словам, все эти усилия являются частью программы, которая была введена в действие в 2021 году с целью «усилению границ Литвы», её объем составляет 327 млн евро.

До этого Фонд восстановления и охраны болот Литвы обратился к министерствам обороны и охраны окружающей среды республики с просьбой восстановить осушенные болота на границе с Беларусью для «усиления безопасности».

Напомним, 25 марта 2025 года во время учений на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде пропала гусеничная спасательная машина M88 Hercules с четырьмя американскими военными на борту. Солдат нашлимертвыми. При этом болото, из которого вытащили затонувшую бронемашину армии США, не было отмечено на государственных картах, заявил глава Фонда восстановления и защиты водно-болотных угодий Нериюс Заблецкис.