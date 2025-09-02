Литва хочет взять в кредит 8 млрд евро, чтобы «реагировать на военные угрозы»

Литва рассчитывает на кредиты на сумму восемь миллиардов евро из средств специальной программы Евросоюза Security Action for Europe (SAFE). Средства планируется направить на оборону. Как пишет «Спутник. Литва», об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.



«Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, реальны: вражеские беспилотники, гибридные атаки и постоянное давление нелегальных мигрантов на наши границы. Инструмент SAFE дает нам возможность реагировать», — передают слова президента Литвы местные СМИ. По его словам, прогнозируемые военные потребности Литвы составляют восемь миллиардов евро. «Это инвестиции, которые укрепят нашу национальную оборону, укрепят линию обороны стран Балтии и поддержат Украину», — констатировал он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в новом долгосрочном бюджете ЕС будет предусмотрено дополнительное финансирование для государств-членов, граничащих с Россией и Белоруссией. Она также напомнила, что ЕС уже существенно помог Литве в охране границы.

Ранее исполняющий обязанности министра финансов Литвы Римантас Шаджюс признал, что в бюджете страны не хватит денег на оборону, поэтому властям придется брать в долг миллиарды евро.

Власти Литвы полагали, что увеличить финансирование обороны удастся благодаря налоговой реформе. Однако, по данным Минфина, за счет повышения налогов власти соберут всего 345 миллионов евро и около 500 миллионов евро в следующем году, что в четыре-пять раз меньше необходимых двух миллиардов евро ежегодно.

До этого Совет ЕС согласовал создание программы SAFE для инвестирования милитаризации Евросоюза на 150 миллиардов евро. Выплаты будут осуществляться в форме долгосрочных кредитов по «конкурентоспособным ценам». Шаджюс отмечал, что главное преимущество такого фонда в том, что он откроет доступ к поставщикам из Канады, Великобритании и других стран.

Издание напоминает, что в январе этого года Государственный совет по обороне принял решение ежегодно выделять от пяти до шести процентов ВВП на оборонные расходы на период с 2026 по 2030 год. Дополнительные ассигнования необходимы для формирования в Литве к 2030 году армейской дивизии.

Ранее глава МВД балтийской республики Владислав Кондратович заявил, что укрепление охраны границы Литвы с Калининградской областью требует оборонных инвестиций в размере 100 млн евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Литве в рамках своего турне сообщила, что Еврокомиссия намерена увеличить финансирование Литвы для слежки за идущими в Калининград российскими поездами.