Минюст включил в реестр иноагентов блогера Романа Алехина

Министерство юстиции РФ включило в список иностранных агентов блогера Романа Алехина. Соответствующая информация размещена на сайте министерства 19 сентября.



«​​Алехин принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа военнослужащих Российской Федерации», — говорится в сообщении минюста.

В реестр также внесли активиста Ивана Вострикова, журналистку Елену Рыковцеву, историка Сергея Эрлиха и медиапроект Avtozak-LIVE.