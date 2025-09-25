Мантуров заявил, что гособоронзаказ в России выполняется в полном объеме

Гособоронзаказ в России выполняется в полном объеме, утвержден график производства особо востребованной номенклатуры на 2026 год. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе совещания с представителями ОПК, передает ТАСС.

«В текущем году гособоронзаказ выполняется в полном объеме. Кроме того, утвержден график производства особо востребованной номенклатуры на 2026 год. Предприятия уже планируют свою загрузку и формируют запасы материалов и комплектующих. По заданию Минобороны, других войск и служб мы должны наращивать средства противодействия атакам противника, делать особый акцент на обеспечении антитеррористической безопасности, на повышение защищенности приграничных территорий и парирование кибер-угроз в сфере обороны», — сказал Мантуров.

Он также добавил, что госпрограмма развития оборонно-промышленного комплекса учитывает стратегическую задачу постоянного улучшения тактико-технических характеристик существующих и перспективных образцов. «В том числе за счет внедрения в вооружения, военную и специальную технику элементов искусственного интеллекта, решений в области обработки больших данных и систем технического зрения. Также необходимо продолжать развитие и цифровизацию производственной и сервисной инфраструктуры, включая обновление полигонной базы. И, конечно, формировать заделы в части инновационных стратегических материалов», — уточнил первый вице-премьер РФ.

Мантуров подчеркнул, что совокупно «это является основой построения нового технологического облика оборонно-промышленного комплекса».