На Балтфлоте провели учения по обнаружению и уничтожению БПЛА
Фото пресс-службы Балтфлота
Военнослужащие соединений и воинских частей Балтийского флота отработали широкий спектр учебных упражнений по обнаружению, распознаванию, сопровождению и уничтожению средств воздушного нападения. Мероприятие прошло в рамках повышения уровня подготовки военнослужащих корабельного состава и воинских частей флота по борьбе с БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба БФ.

Военнослужащие отработали навыки по борьбе с беспилотными летательными аппаратами с помощью антидроновых ружей. Расчеты ПЗРК на специализированных полигонах флота учились поражать воздушные цели условного противника.

«В ходе боевых стрельб расчеты комплексов успешно поразили мишени, которые по своим геометрическим, баллистическим и радиолокационным характеристикам имитировали различные виды воздушных целей противника. Мишени позволили отработать широкий спектр учебных упражнений по обнаружению, распознаванию, сопровождению и уничтожению средств воздушного нападения», — отмечается в сообщении.

