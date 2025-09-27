На Балтфлоте показали, как операторы FPV-дронов отрабатывают ликвидацию целей (видео)

Все новости по теме: Балтфлот
На Балтфлоте показали, как операторы FPV-дронов отрабатывают ликвидацию целей (видео)

В Калининградской области военнослужащие Балтийского флота, проходящие курс подготовки по специальности — оператор беспилотных летательных аппаратов, отработали задачи по поиску и уничтожению объектов условного противника. Об этом сообщила пресс-служба БФ.

«В ходе занятий операторы провели подготовку FPV-дронов к работе, после чего провели разведку местности, поиск целей и передачу полученных данных по установленной форме, а также отработали приемы поражения живой силы и техники „противника“ на различных дистанциях. В целях качественной подготовки военнослужащих в тренировках задействованы самые современные БпЛА, позволяющие оперативно и точно поражать статичные и движущиеся цели на больших скоростях», — отмечается в сообщении.

Как уточнили на Балтфлоте, занятия были организованы под руководством опытных офицеров и инструкторов, имеющих боевой опыт, полученных в ходе проведения специальной военной операции.

Фото, видео пресс-службы Балтфлота

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter