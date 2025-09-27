На Балтфлоте показали, как операторы FPV-дронов отрабатывают ликвидацию целей (видео)

В Калининградской области военнослужащие Балтийского флота, проходящие курс подготовки по специальности — оператор беспилотных летательных аппаратов, отработали задачи по поиску и уничтожению объектов условного противника. Об этом сообщила пресс-служба БФ.

«В ходе занятий операторы провели подготовку FPV-дронов к работе, после чего провели разведку местности, поиск целей и передачу полученных данных по установленной форме, а также отработали приемы поражения живой силы и техники „противника“ на различных дистанциях. В целях качественной подготовки военнослужащих в тренировках задействованы самые современные БпЛА, позволяющие оперативно и точно поражать статичные и движущиеся цели на больших скоростях», — отмечается в сообщении.

Как уточнили на Балтфлоте, занятия были организованы под руководством опытных офицеров и инструкторов, имеющих боевой опыт, полученных в ходе проведения специальной военной операции.