На Балтфлоте прошли учения по противодействию ударным беспилотникам

Учения по противодействию ударным беспилотным летательным аппаратам провели с военнослужащими специалисты Балтийского флота. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе БФ.

«На полигоне Балтийского флота в Калининградской области с военнослужащими соединения морской пехоты проведены занятия по противодействию беспилотным летательным аппаратам условного противника», — рассказали на Балтфлоте.

Поиск, сопровождение и подавление каналов управления малоразмерными низколетящими целями проводили подразделения радиоэлектронной борьбы. В свою очередь, поражение обнаруженных БПЛА выполнили расчеты крупнокалиберных пулеметов и ПЗРК «Верба».