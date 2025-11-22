После введения новых правил поступить в школы РФ смогли только 19% детей мигрантов

Из-за недостаточного знания русского языка и ошибок в оформлении документов в российские школы были зачислены только 19% детей мигрантов. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет «Коммерсант».

«После требований предъявить документы и сдать экзамен по русскому языку только 19% детей смогли поступить в школы», — отметил Музаев, уточнив, что более 80% заявителей не справились с этими условиями.

Как напоминает информагентство, с 1 апреля 2025 года все дети мигрантов обязаны проходить тест на знание русского языка для поступления в российские образовательные учреждения. По данным на сентябрь, большинство детей иностранцев не смогли пройти тест на знание русского языка. Всего за пять месяцев было подано 23,6 тыс. заявлений на зачисление, при этом к экзамену допустили чуть более 8 тыс. детей. Половина из них не справилась с заданиями.