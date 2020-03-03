В автобусах пахнет весной и электрошокерами: нововведения марта

Масленицу отгуляли, чучело сожгли, первый день весны встретили, теперь можно встречать все остальные. В марте в России и в Калининграде вступает в силу множество нововведений. В том числе запрещается ловить щуку, а в Калининграде от кондукторов не должно пахнуть чесноком. А ещё меняется схема движения общественного транспорта, старые автомобили смогут получать специальные документы о своей старости, а транспортной полиции разрешили орудовать электрошокерами. «Новый Калининград» рассказывает, как будем жить дальше.



Автобусы поедут по-новому

С 1 марта в Калининграде часть автобусов начала ходить по новым маршрутам. В том числе это коснулось маршрутов №№ 10, 14, 23, 21, 37, 63, 71, 7, 30, 12, 75, 91, 92. Полный список изменений можно посмотреть в обзоре «Нового Калининграда». Также в Калининграде появился новый маршрут — № 39 «ул. Аксакова — Южный вокзал». Он весьма хитроумно устроен и, кстати, заезжает на Остров. Ещё один временный маршрут будет курсировать от Южного вокзала до стадиона «Калининград».

Запах кондукторов и вид водителей

Ещё одно нововведение в общественном транспорте — установленные горвластями требования к внешнему виду, общей опрятности и даже запаху кондукторов и водителей. С 1 марта водитель должен быть одет в соответствии с погодными условиями:

— однотонная сорочка (длинный\короткий рукав);

— темные брюки/джинсы.

В летнее время, если температура воздуха свыше 25 градусов, водитель может находиться на рабочем месте в сорочке с коротким рукавом.

Обувь водителя должна быть с закрытым мысом и пяткой. Водитель не допускается к работе в домашней, пляжной, спецодежде и обуви. Одежда водителя всегда должна быть в чистом и опрятном состоянии. Также от него не должно пахнуть потом, чесноком, луком и алкоголем.

Схожие требования установлены к кондукторам. Кроме того, кондукторы должны носить именной бейдж и жилет с логотипом перевозчика.

Загранпаспорт для украинцев

С 1 марта граждане Украины не могут пересечь госграницу с Россией по гражданскому паспорту или свидетельству о рождении. Теперь, чтобы попасть в «братскую» страну украинцам необходим загранпаспорт. Так решили власти Украины.

Никакой щуки

С 1 марта по 10 апреля во всех водоёмах Калининградской области, включая заливы, запрещён вылов щуки. Связано это с началом нерестого периода. За незаконную любительскую рыбалку частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи водных биоресурсов. А если найдут рыбу, придётся возместить нанесённый ущерб.

Сумма ущерба за один экземпляр щуки составляет в этом году 925 рублей, если рыба выловлена в период, когда действует запрет, то сумма ущерба удваивается и составит 1850 рублей за одну щуку.





Обязательная маркировка обуви

С 1 марта в России становится обязательной маркировка обуви. Специальные коды должны быть расположены на упаковке либо торговом ярлыке. Один код стоит 50 копеек без учета НДС. Эксперимент по маркировке обуви стартовал ещё летом 2018 года. На сегодня в системе зарегистрированы около 41 тыс. компаний, а в минуту выдаётся до 1,5 млн кодов. До 1 июля 2020 года все компании должны завершить маркировку своей продукции. Нереализованные до 1 июля 2020 года остатки обуви должны быть промаркированы до 1 сентября. Ввезенную в РФ продукцию после 1 июля, но приобретенную до 1 июля, следует промаркировать до 1 августа 2020-го.

Ввоз незарегистрированных лекарств

Безусловно хорошая новость — с 1 марта в Россию разрешён ввоз некоторых незарегистрированных лекарств, необходимых для лечения эпилепсии, онкологических заболеваний и оказания паллиативной помощи. В частности, в список вошли диазепам, мидазолам, клобазам, лоразепам, фенобарбитал. Чтобы ввезти лекарство в страну, оно должно быть назначено конкретному больному или группе пациентов в случае, если для них нет подходящих зарегистрированных в России лекарств. Действовать этот приказ будет только до 31 декабря 2023 года. За это время федеральный Минздрав намерен решить вопрос с регистрацией зарубежных медикаментов или их производством в России.

Деньги для адвоката

В первый день весны вступили в силу поправки, официально закрепляющие юридический статус так называемых «гонораров успеха». Речь идёт о получении доли от присуждённых их клиентам сумм. Такой вариант подходит гражданам, которые уверены в победе, но не имеют денег на начало судебного процесса — они могут пообещать адвокату «гонорар успеха». Сейчас Федеральная палата адвокатов работает над правилами работы за «гонорар успеха». Применять такую систему оплаты нельзя будет в случае оказания юридической помощи по делам об административных правонарушениях и уголовным делам.

Электрошок в транспорте

С марта сотрудники подразделений транспортной безопасности могут носить с собой на работу (и даже применять там) электрошокеры. Правда, исключительно отечественного производства. Бить током кого попало нельзя — только в случае угрозы безопасности других пассажиров или для самообороны. Также нельзя применять электрошокер к беременным женщинам, гражданам «с явными признаками инвалидности» и детям, если они не оказывают сопротивления. Если «безопасник» перестарается и причинит кому-то вред, то он же должен будет оказать помощь.

Классика по ГОСТу

Вступил в силу новый ГОСТ для старых автомобилей. Не старых по принципу «этой машине уже 10 лет, ей пора на свалку», а действительно старых, когда это уже называется словами «ретро» и «классика». Собственники таких автомобилей будут получать специальные документы и номера с буквой «К» — классика — в отдельной рамочке. По новому стандарту будут оценивать на раритетность автомобили старше 30 лет по балльной шкале. Если машина наберет менее 100 штрафных баллов, она будет признана ретро- или классическим автомобилем и получит соответствующий паспорт. Если более — то паспорта она не получит. Новый ГОСТ носит сугубо добровольный характер — человек может и не получать паспорт ретроавтомобиля для своей машины. А может и получить. Как хочет.







Новые «Ласточки» и дополнительные поезда

Со 2 марта из Зеленоградска в Калининград начал курсировать дополнительный утренний экспресс по будням. Время отправления из Зеленоградска — 8:15, прибытия на станцию Кутузово Новое — 8:31, на Северный вокзал — 8:35, на Южный вокзал — в 8:44. Ещё один дополнительный поезд запускают из Калининграда в Пионерский по вечерам. Составы будут отправляться в 20:17 с Южного вокзала, а прибывать на станцию Пионерский Курорт в 21:04.

Предупреждение о блокировке

С 28 марта все операторы платёжных систем обязаны сообщать клиентам о блокировке средств на счетах в тот же день. Причём сообщать придётся не только о самом факте ограниченного доступа к деньгам, но и о причине блокировки. До сих пор банки и другие платежные системы могли замораживать средства без предупреждения — клиенты узнавали о блокировке, только когда им что-то надо было сделать со счетом.

Лотереи на финансовом рынке

С 28 марта Центробанк получит возможность лишать лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые под видом помощи в финансовых вложениях фактически занимаются организацией азартных игр. Речь идет о сделках с использованием так называемых псевдофинансовых продуктов, когда с помощью финансовых терминов потребителей вводят в заблуждение относительно инвестиций. Так, на различных онлайн-платформах людям предлагают инвестировать в бинарные опционы или уверяют, что можно попытать счастья на торговле бинарными опционами в игровых автоматах. На самом деле это фактически пари, когда клиент ставит против брокера на рост или снижение определенного биржевого актива (например, доллара, нефти) по принципу «всё или ничего».

Льготы для самозанятых

Также с 28 марта самозанятые смогут участвовать в госзакупках на равных условиях с малым и средним бизнесом. Компании с госучастием и госкорпорации обязаны отводить малому и среднему бизнесу не менее 18% своего годового заказа, причем 15% закупок должны разыгрываться между МСП на прямых торгах — без участия крупного бизнеса. Кроме того, для МСП предусмотрен меньший размер обеспечения заявок, а максимальный срок оплаты по договору не может превышать 30 дней со дня подписания акта приемки.

Текст — Татьяна Зиберова, фото — Виталий Невар, Денис Туголуков «Новый Калининград»