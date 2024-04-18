В Калининграде создан дорожный фонд, пополняться он будет за счет парковок

В Калининграде создан дорожный фонд, пополняться он будет за счет парковок
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Ремонт дорог

В Калининграде создан специальный дорожный фонд, который будет пополняться в том числе за счет платных муниципальных парковок. За его создание проголосовали депутаты горсовета в среду, 17 апреля.

«В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации уточнили источники формирования бюджетных ассигнований фонда, — пояснили в пресс-службе горсовета. — Это — поступления от платы за парковки, безвозмездные поступления из бюджетной системы РФ, физических и юридических лиц на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним».

Постановление о создании в Калининграде платных муниципальных парковок накануне подписала глава администрации Елена Дятлова. Документ был опубликован на сайте мэрии.

В перечень включены пять стоянок: на пересечении улицы Пролетарской и Озерного проезда — напротив башни «Врангель» (37 мест), у Детской поликлиники № 6 на улице Гайдара (31 место), у Дворца спорта «Янтарный» (59 мест), на улице Согласия (55 мест) и по улице Октябрьской у Медового моста (2 места). На стоянках устанавливается плата в 70 рублей в час за одно место для легковых автомобилей и 150 рублей в час для транспорта массой от 3,5 тонны.

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