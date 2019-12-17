Вечерний @Калининград: всё не так с променадом, охрана валуна и мусорный ритуал

Всё по новой. В Калининграде вновь начался суд по делу экс-директора лицея № 49 Людмилы Осиповой, которую обвиняют сразу в четырёх преступлениях. Предыдущий процесс был прерван, потому что судья переехала в другой регион. Теперь всё началось сначала. И новый судья по примеру старой первым делом закрыл судебный процесс от общественности и прессы. И так же объяснил своё решение защитой интересов несовершеннолетних.





После ремонта ул. Горького стала опаснее, чем была. По крайней мере для пешеходов. За неделю на одном переходе в районе ул. Первомайской сбили трёх человек. Возможно это как-то связано с тем, что во время ремонта Горького здесь сняли шумовые полосы, и водители резко перестали видеть пешеходов. Администрация города тоже предположила, что шумовые полосы всё-таки могут пригодиться, и пообещала их вернуть. Когда-нибудь в следующем году. А пока что — будьте аккуратны.





Ни с одним променадом в Калининградской области не может быть всё в порядке. Это уже аксиома. Новую набережную в Светлогорске мало того, что строили какое-то невероятное количество лет, так и теперь, когда она открыта, власти всё ещё не могут разобраться с подрядчиком. Например, в правительстве региона считают, что отдельные работы при строительстве променада выполнены некачественно, к тому же сорваны сроки, а подрядчик не выплатил неустойки. Подрядчик же утверждает, что сроки были сдвинуты из-за корректировки проектной документации. Власти хотят от подрядчика около 50 млн рублей, подрядчик от властей — около 200 млн рублей. Тем временем, на променаде собираются строить огромный комплекс с апартаментами, отелем и клиникой, и будет очень интересно, если стихия победит набережную ещё до окончания строительства.





Ещё одна концессия. Региональные власти решили заключить концессионное соглашение на строительство полигона для обработки и захоронения мусора. Вручить калининградский мусор планируется компании «Сибинвестстрой» с явно сибирскими корнями (несмотря на недавнюю перерегистрацию в Калининградской области). Например учредителей фирмы выступает некий предприниматель Владимир Тарасов, который также возглавляет ритуальную компанию «Северный похоронный дом». Сам он говорить о похоронном бизнесе отказался. Заместитель главного редактора «Нового Калининграда» Вадим Хлебников рассказывает, что известно о новом концессионере.





Под охраной три аллеи, два дерева и один валун. Такие теперь есть в Калининградской области особо охраняемые природные территории. В том числе липовая аллея «Низовье-Константиновка», аллея черешчатого дуба у Нестерова и аллея черешчатого дуба у пос. Ясная Поляна. Также памятниками природы признаны черешчатый пирамидальный дуб, растущий у штаба Балтфлота в Калининграде, двулопастный гинкго, который растет у бастиона «Врангель» и «Гигантский валун» из Роминтской пущи. За валун мы особенно рады.





Ну и радостная (или не очень) новость про выходные. 31 декабря в Калининградской области теперь выходной. Зато в субботу, 28 декабря, вполне себе рабочий. Так решил губернатор Антон Алиханов. Правда, касается это только работников бюджетной сферы. Бизнес сам решает, как ему работать в эти дни.

Хорошего вечера. Не лежите валуном, даже если вас охраняют.