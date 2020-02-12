Вечерний @Калининград: бессоветный губернатор, эстонские ужасы и подглядыватели

Прибалтийские леса не для слабаков. В Литве во время учений военнослужащие НАТО отрабатывали навыки маскировки. В итоге пять человек замаскировались настолько хорошо, что потерялись. И отказывались выходить на связь, как настоящие партизаны, потому что были уверены, что тренировка продолжается. В итоге искали разведчиков военная полиция, пограничники с собаками и вертолеты ВВС и Службы охраны государственной границы. Нашли только спустя сутки. Чемпионы по игре в прятки.





Губернатору не нужны советы. Ну или нужны, но не в таком количестве. Из 21 внештатного советника у Антона Алиханова осталось пять. Причём из тех двух десятков, что были раньше, 9 человек «перешли по наследству» от предыдущих губернаторов. Теперь советовать главе региона будут экс-губернатор Владимир Егоров, экс-представитель губернатора в облдуме Тамара Кузяева, бывший главный санитарный врач области Татьяна Груничева, экс-глава агентства по внутренней политике областного правительства Валерий Ланин и Евгений Костромин, по совместительству — главный архитектор области. Штатным советником в официальном справочнике числится только один человек — экс-глава управления Росприроднадзора Юрий Цыбин. Есть еще архитектор Вячеслав Генне, который тоже вроде как штатный советник, но в справочнике его почему-то нет. Придётся оставшимся советовать в 4 раза больше.





Большой брат следит за вами даже в кабинетах женской консультации. И в правительстве Калининградской области утверждают, что это законно. По словам главы минздрава Александра Кравченко, видеонаблюдение необходимо, чтобы предотвратить конфликтные ситуации и оградить пациентов от медиков, «стимулирующих оказание платных услуг». «Нигде видеокамеры ни в коем случае не позволяют увидеть что бы то ни было, что не помещалось бы в рамки неких этических норм», — убежден он. Главврач роддома № 4 Олег Седнев заявил, что техника настроена так, что пациенты попадают в зону «затемнения», и это затемнение технически нельзя убрать. Но всё равно как-то неуютно.





Кстати, о скандалах в роддоме № 4. В среду суд продлил на три месяца домашний арест бывшему главврачу учреждения Елене Белой, которую обвиняют в организации убийства младенца. Кроме того, Белой запрещено общаться другой обвиняемой по этому делу — неонатологом Элиной Сушкевич. Сушкевич также продлили домашний арест до 14 мая. Следствие утверждает, что Елена Белая дала указания Элине Сушкевич, приехавшей в составе реанимационной бригады для оказания помощи новорожденному ребенку и транспортировки в перинатальный центр, ввести недоношенному младенцу смертельную дозу препарата «Магния сульфат». По данным следствия, в результате этого ребенок скончался. Сами врачи свою вину отрицают, а в их поддержку активно выступает российское медицинское сообщество.





В пятницу, 14 февраля, в Калининграде стартует очередной Фестиваль кино стран Евросоюза. Ради такого дела даже временно возобновляет свою работу почившее арт-пространство «Квартира» на улице Колоскова. Посмотреть 40 картин, которые планируют показать на фестивале, можно будет как в кинотеатре «Заря», так и в «Квартире». Причем в арт-пространстве кино обещают показывать бесплатно, но придётся записываться. Абонемент на 8 фильмов в «Заре» обойдётся в 1500 рублей, разовый билет — 350 рублей (150 рублей для студентов). Редактор «Афиши Нового Калининграда» Алина Белянина составила список фильмов, которые, по её мнению, стоит посмотреть — от эстонского хоррора до детектива на свистящем языке.