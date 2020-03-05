Вечерний @Калининград: вампиры-диверсанты, подмостовный оползень и новый прорыв

В третий раз забросил старик невод и вновь сломал новый водопровод на набережной Трибуца. А иначе как объяснить, что магистральный трубопровод, проложенный на этом участке всего 4 года назад, прорывает уже в третий раз. Подрядчик всё починит по гарантии, привычно сообщают в «Водоканале». Есть подозрение, что единственное, на что распространялась гарантия этого водопровода — это на гарантированные аварии. Либо это такой способ вымыть набережную к весне.





Коронавирус дня. Теперь жертвами нового вируса стали мероприятия — их начинают массово отмечать и переносить по всему миру. В Италии Венецианскую архитектурную биеннале перенесли на три месяца, Петербургский экономический форум в этом году власти решили совсем отменить. Как раз одновременно с этим стало известно о новом случае коронавируса в России — заболевшим оказался гражданин Италии, прибывший в Россию 29 февраля. В Москве решили перестраховаться и на всякий случай ввели режим повышенной готовности. В Калининграде, тем временем, всё спокойно — на коронавирусную инфекцию прошли обследование 240 человек. Ни одного случая заражения пока нет.





Но хватает и других приключений. Так, некто в ночи решил ограбить одну из самых неподходящих целей — лабораторию кожвендиспансера. Оттуда пропали сотни пробирок с кровью пациентов для исследования на сифилис и другие опасные инфекции. Любителя поживиться кровью с сифилисом пока не нашли, цели его тоже не очень понятны. Но эксперты напоминают, что кровь зараженных сифилисом людей — это биологически опасный материал. То ли вампиры-гурманы, то ли студенты-шутники, то ли кому-то очень не хотелось оставлять свою кровь вне своего тела.





К вопросу об оригинальных решениях. Пару лет назад на острове Канта под эстакадным мостом открыли Центр уличного баскетбола за 27 млн рублей. Тогда было много вопросов к идее строительства спортивной площадки под мостом (и с точки зрения безопасности, и с точки зрения экологии). Но власти сказали — всё окей, всё так и задумано. Теперь, как выяснилось, из резервного фонда региона правительство выделяет 2,6 млн рублей на сетку, которую натянут над спортивной площадкой. Зачем? Чтобы на площадку не падали куски эстакадного моста. Мы, конечно, не параноики, но...





И ещё немного абсурда из Багратионовска. Депутату местного окружного совета пришлось воспользоваться помощью прокуратуры, чтобы перестать быть депутатом. В октябре прошлого года Александр Московец перешёл в облдуму — на место своего умершего соратника по партии ЛДПР Валерия Корнилова. Как и положено, написал заявление о добровольном сложении полномочий депутата окрсовета. Но тут что-то пошло не так, и бывшие коллеги отказались отпускать Московца. Просто не стали голосовать за его уход. В совете говорят, что обиделись на экс-коллегу, который якобы заявил, что его не отпускают из-за того, что он не накрыл банкет. Сам Московец утверждает, что решение о том, чтобы не отпускать его из совета, было скорее политическим. Корреспондент «Нового Калининграда» Оксана Ошевская рассказывает, сколько попыток понадобилось депутатам, чтобы справиться с уходом своего коллеги.