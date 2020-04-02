Вечерний @Калининград: безработоникулы, президентский груз и сто лет карантина

Спешим обрадовать всех, кто хотел отдохнуть подольше. Президент решил, что «отдыхать» (то есть не работать) мы теперь будем до 30 апреля. В четверг Владимир Путин выступил со вторым обращением к россиянам, которое легко пересказать в одном предложении: «Вот вам каникулы, а дальше сами как-нибудь разбирайтесь». И перегрузил всю ответственность на плечи губернаторов. Параллельно с выступлением главы государства со своих постов быстрым шагом ушли главы Архангельской области и республики Коми. В России растёт число заболевших (и в Калининграде тоже), в городе подумывают открыть музей изоляции, а губернатор Антон Алиханов решил отменить доплаты к пособию по безработице в пользу продуктовых карточек (а то ещё глупые калининградцы неправильно потратят деньги). Кое-где в России начали ограничивать продажу алкоголя. Калининградские спасатели приехали снимать кошку с козырька, а она так перепугалась, что самостоятельно спрыгнула. Дистанция. О важных и не очень новостях рассказываем в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».





Коронавирус дня. За сутки в России зафиксирован 771 новый случай коронавируса. В Калининградской области — в 110 раз меньше, то есть 7. Всего в стране за последние сутки умерло 6 человек. Тем временем, в мире уже более 980 тысяч заразившихся и более 50 тысяч умерших. Кстати, шестеро из семи калининградцев, чей диагноз подтвердился за последние сутки, — это участники «того самого дня рождения» одного москвича, о котором ранее рассказывал губернатор Антон Алиханов. Пока что среди заражённых участников коронавирусной вечеринки трое мужчин и трое женщин. Но вряд ли это финал. Роспотребнадзор отчитывается о коэффициенте прироста заболевших в 1,2 и утверждает, что это не особо много. Однако если попробовать подсчитать, чем это нам грозит к концу месяца, то получается почти полмиллиона случаев к 30 апреля. При условии летальности в 5% умрут более 24 тысяч человек.





Президент Владимир Путин решил успокоить россиян и во второй раз вышел с посланием к народу. На этот раз он опоздал всего лишь на час, сказал намного меньше, а взволновал ещё больше. Всю речь президента можно пересказать очень коротко: «У вас теперь каникулы до 30 апреля и разбирайтесь, как хотите». Во-первых, да — «нерабочий режим» продлён до конца апреля, как обещает Путин — с сохранением зарплат. Кто и каким образом эти зарплаты должен выплачивать, президент не рассказал. Во-вторых, глава России, не особо заморачиваясь, переложил всю ответственность на губернаторские плечи — мол, пусть главы субъектов сами решают, насколько жёсткие меры вводить. Что не было произнесено вслух, так это то, что и получать от оголодавших избирателей тоже должны губернаторы. Впрочем, главы субъектов сами всё прекрасно поняли, и уже параллельно с выступлением президента двое из них покинули свои кресла — в Коми и в Архангельской области. Учитывая, что главы регионов сегодня попросту не способны в большинстве своём к принятию самостоятельных решений, скорее всего все пойдут за Москвой, а в Москве уже продлили режим самоизоляции до 1 мая. Руководство Калининградской области на вопрос о продлении режима в Калининградской области уклончиво ответило, что сейчас этот вопрос обсуждается. В сожалению, Москве региональные власти подражают далеко не во всём. Например, уже было решивший увеличить пособие по безработице губернатор Антон Алиханов в последний момент передумал и решил выдавать определенным категориям безработных продуктовые карточки, на которые они смогут купить ограниченный круг товаров. Правильно, а то глупые калининградцы будут покупать на деньги не то. Правда, получить эти карточки смогут только те, кто потерял работу из-за нынешнего кризиса. И то — неизвестно когда и как. Зато в области начали выдавать льготные займы малому и среднему бизнесу, пострадавшему от коронавируса, под 0,1%.





В третий день изоляции калининградцы начали привыкать, а правоохранители явно вошли во вкус. В четверг водители жаловались на огромные пробки на въездах в город — ГИБДД продолжила проверять всех въезжающих в Калининград, уточняя, куда и зачем те следуют. В Балтийске и вовсе решили разворачивать всех, кто «решил скататься просто так». Дух гарнизонного городка отсюда так просто не вытравить. Чиновничьи патрули во время обхода Калининграда умудрились найти открытую янтарную лавку. И, что ещё более возмутительно, очередь в ней. Остаётся загадкой, кому в такое время срочно понадобился янтарь. Активизировались мошенники, рассылающие калининградцам СМС с требованием оплатить штраф за нарушение режима изоляции и угрозами уголовным преследованием. Полиция просит посылать таких подальше. К счастью, карантин вдохновляет не только мошенников. Например, создатель музея Altes Haus Александр Быченко намерен открыть в Калининграде музей, посвящённый изоляции, и просит сохранить все материальные и нематериальные свидетельства этих дней — самостоятельно сшитые маски, объявления о помощи и прочее.

А мы просим вас поделиться своими историями о жизни в новых условиях. Чем вы занимаетесь? Как справляетесь со стрессом? Может, вы громко поёте песни на французском из окна? Или выучили новый язык? Расскажите всё, нам очень интересно! Мы ведь тоже работаем теперь из своих квартир, и нам тоже грустно.