Вечерний @Калининград: древнерусская тоска, лавочная диверсия и долгая дорога домой

Нас терзали печенеги, нас терзали половцы, и президент России нас терзал радовал третьим за месяц обращением к нации, в котором провёл решительную параллель между эпидемией коронавируса и древними народами. Калининградцы продолжают страдать от чересчур хорошей погоды, хотя суды, как выяснилось, штрафуют не всех. Впрочем, чтобы жителям Светлого было легче отказаться от прогулок, местные власти решили демонтировать лавки. А в целом, жизнь налаживается — стройки строятся, колосья колосятся, солнце светит, коронавирус распространяется. Под сопровождение нестройного хора апрельских котов представляем важные события среды в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».





Коронавирус дня. Когда-нибудь этот блок обязательно исчезнет из обзора, но не сегодня. Итак, в Калининграде подтвердился ещё один случай заражения, итого у нас 49 заболевших. В России за сутки зафиксировано 1175 случаев и 5 смертей. Зато 86 человек выздоровели. Новый случай в регионе обнаружен у жителя, вернувшего из-за рубежа. До постановки диагноза он находился на самозоляции. Теперь переведён в больницу. К вопросу о возвращении из-за границы — власти восстанавливают вывоз россиян из-за рубежа. Правда, тем, кто покупал билеты на рейсы зарубежных авиакомпаний, за перелёт придётся заплатить 200 или 400 евро. А потом уже самостоятельно разбираться с перевозчиками. Пассажиров российских компаний домой обещают вернуть бесплатно. Погода в Калининграде продолжает издеваться над уставшими от изоляции калининградцами. Тяга к нарушению запрета на прогулки становится почти непреодолимой. Двух жителей областного центра Московский районный суд оштрафовал за рыбалку в Южном парке. Каждому выписан штраф в 15 тысяч рублей. А вот друг двух калининградцев, вышедших погулять, Центральный районный суд штрафовать отказался в связи с «малозначительностью совершенного правонарушения». мол, гуляли недалеко от дома и недолго. Ограничились предупреждениями. Теперь вы знаете, в каком районе лучше гулять. В районе своей квартиры, конечно. Вряд ли какие-либо увещевания и даже угрозы способны удержать жителей региона от побега в долгожданную весну, так что власти стараются помогать горожанам держать себя в руках. Так, в Светлом решили демонтировать скамейки, чтобы не было соблазна. Надо идти дальше — мазать качели солидолом, натыкать гвоздей на спортплощадках. В общем, проявлять фантазию в сфере спасения горожан от самих себя и коронавируса.





На растущее число людей на улице влияют и постепенные послабления в «нерабочем» режиме. Вновь разрешено функционировать большинству производств, Сбербанк возвращается к обычному режиму работы, а «Автотор» решил подождать до 13 апреля. Тем не менее, Роспотребнадзор рекомендует не вызывать на работу людей старше 65 лет ради их же безопасности. В Калининграде продолжается активное строительство разнообразных социальных объектов. Детские сады и школы должны быть достроены до конца года — если повезёт, то и эпидемия как раз закончится. На одних стройплощадках все работают в масках, на других — наоборот. Правда, похоже, и журналистам и чиновникам в среду на маски было плевать — все радовались возможности провести какое-то время на свежем воздухе, пусть даже на стройплощадках. Как строятся образовательные учреждения в эпоху коронавируса, рассказывает корреспондент «Нового Калининграда» Алла Сумарокова.





Президенту России Владимиру Путину явно понравилось с экранов обращаться к нации, поэтому он это сделал уже в третий раз за месяц. Причём в этот раз — перед совещанием с регионами в формате видеоконференции. Так недолго и ютуб-блог завести. Новых ограничений глава государства вводить не стал — пообещал множество благ и вспомнил о печенегах. Так, дополнительные выплаты за борьбу с коронавирусом обещаны врачам и медперсоналу. В первую очередь государство намерено оказывать помощь компаниям, сохраняющим рабочие места. Также пострадавшим от кризиса предприятиям хотят дать отсрочку по уплате страховых взносов в соцфонды, а безработным семьям собираются выплачивать по три тысячи в месяц на ребёнка. Напоследок главу государства унесло в древнюю Русь. «Дорогие друзья! Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем», — заявил он. Хазарам было бы обидно, если бы они не исчезли давным давно, как и половцы вместе с печенегами. Про татаро-монгольское иго президент тоже вспоминать не стал — видимо, чтобы никого не обижать.

Пусть вас не терзают ни печенеги, ни половцы, ни речи президента. Посмотрите лучше, какое красивое суперлуние было в Калининграде прошлой ночью.