Вечерний @Калининград: депутаты в заблуждении и безалкогольная пятница

В Калининградской области на треть больше самоубийств, чем в среднем по России. 11 сентября в регионе запрещена розничная продажа алкоголя. Эти новости никак между собой не связаны. В Калининграде с 1 октября повышается стоимость проезда, а в горсовете об этом не знали. А в ФК «Балтика» шутят про «Новичок». Правда, в клубе быстро пересмотрели свои взгляды на юмор и удалили пост. Обо всём — в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».





Коронавирус дня. Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тысяч человек. В России, по официальным данным, скончались более 18 тысяч человек. Власти страны уверяют, что ситуация стабильна и контролируема, и нового карантина не будет. При этом заболеваемость продолжает расти. Так, в Калининградской области за последние сутки зафиксировано 29 новых случаев коронавируса, выписаны 4 человека. У 22 из 29 заболевших есть симптомы ОРВИ, у четверых диагностирована пневмония. Среди инфицированных — школьница, два преподавателя, четыре медработника, два сотрудника санатория и шесть пенсионеров. Всего с начала пандемии в Калининградской области выявлено 3 655 случаев. Выздоровели 2 970 человек, скончались 72 пациента.





Накануне стало известно о повышении стоимости проезда в Калининграде. Эта информация не афишировалась и не обсуждалась — просто власти опубликовали соответствующий документ. Как выяснилось, о повышении не знали даже городском совете Калининграда. Как заявил председатель горсовета Андрей Кропоткин, депутаты не имеют «никакой информации». Проезд в автобусах будет стоить 28 рублей (25 рублей при оплате картой «Волна Балтики», в маршрутных такси — 30 рублей (27 рублей при оплате картой «Волна Балтики»). Тарифы для льготников пока не утверждены. Не менее интересна причина повышения стоимости проезда — сделано это якобы для того, чтобы стимулировать калининградцев переходить на карту «Волна Балтики» (которая до этого была совершенно бесполезна). Правда, сейчас купить эту карту можно только в одном месте — на ул. Гагарина, куда невозможно добраться без приключений из-за ремонта дороги. Впрочем, есть план открыть продажу карт в автобусах и на почте, но когда это произойдёт — неизвестно.





В Калининградской области 11 сентября будет запрещена продажа алкоголя. Вообще. Совсем. Связано это со «Всероссийским днём трезвости», приходящимся на эту дату. По мнению властей, отмечать этот праздник должны все, даже те, кто быть трезвым не особо планирует. Общепитов ограничения, к счастью, не касаются, а вот розничные сети опечалены (тем более, что это пятница). По словам директора по маркетингу торговой сети «Спар» в Калининграде Павла Голубева, в дни запрета неизбежно падают продажи торговых сетей в целом. «Речь о негативном влиянии на товарооборот, средний чек и, как следствие, количество налогов, которые поступают в бюджеты всех уровней», — отметил он. Ну, зато накануне запрета продажи растут. Ведь запрещено только продавать — не пить. А люди у нас весьма запасливые. Хотя, говорит Голубев, этот рост компенсирует едва ли треть потерянных продаж.