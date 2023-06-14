Вечерний @Калининград: трамвай по «Дружбе», мусорное заблуждение и визит в Центр «Э»

В Калининградской области до 3 июля введён особый противопожарный режим. Муниципалитетам рекомендовано запретить разведение костров и использование пиротехники, а при необходимости — ограничить посещение лесов (такой запрет уже действует на землях гослесфонда). Вскоре после публикации приказа в Калининград пришёл долгожданный дождь. Метеорологи предполагают, что дальше будет ещё интереснее — ожидаются грозы, возможен град и усиление ветра. В общем, погода нормализуется. О других новостях среды рассказываем в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».





Третий день горит свалка в Круглово. Из хороших новостей — площадь пожара сократилась вдвое. Днём в среду в МЧС сообщили об очаговом открытом горении на общей площади 500 кв. метров. На месте продолжают работать пожарные. Также утром в среду администрация Полесска сообщила о возгорании на мусорном полигоне в посёлке Ельняки Гвардейского района и приостановке заявок на вывоз крупногабаритного мусора и отходов с несанкционированных свалок. Вскоре пост удалили, а глава администрации Гвардейска Максим Коломиец заверил, что ничего в Ельняках не горит, и предложил «доверять только информации из проверенных, достоверных источников» (видимо, Полесская администрация, по его мнению, к таковым не относится). Позже и на странице Полесского округа «ВКонтакте» появилось опровержение. «Приносим извинения, что ввели в заблуждение жителей области. К сожалению, сотрудник, который предоставил информацию для нашего поста, не проверил сведения. С ним уже провели разъяснительную беседу. Полигон в Ельниках не горит, об этом на своей странице сообщил глава администрации Гвардейского округа. Коллеги из министерства природных ресурсов также подтвердили эту информацию. Сбоев в графике вывоза мусора не будет», — сказано в сообщении.





В Калининграде прошли обыски дома и на даче у экс-депутата областной Думы и члена региональной Общественной палаты Соломона Гинзбурга в связи с делом в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан иноагентом в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов). Как рассказал сам Гинзбург, во время обысков силовики изъяли все мобильные телефоны и оргтехнику, принадлежащие ему и родственникам, а также врученные ему награды и справку о сдаче огнестрельного оружия в Росгвардию. Политика отвезли в Центр «Э», опросили, сообщили, что он подходит в статусе свидетеля по делу Пономарева, и вечером отпустили. По мнению Гинзбурга, силовикам на него указали из мести за его «критику местной власти и судебные процессы». «Это была просто акция устрашения. Но я им так и сказал, что я свои взгляды не поменяю и не буду закрывать глаза на то, что творит местная власть. И пока я еще член Общественной палаты, я буду активно стараться выполнять свой долг, несмотря ни на какие обстоятельства», — добавил экс-депутат.





КБ «Стрелка» разработало предварительную концепцию превращения исторического аэродрома Девау в ландшафтный парк — с «современным аналогом Дома пионеров», фиджитал-центром, гоночной трассой для дронов, площадкой для мотопарапланов, воздушным шаром и прочим. В случае реализации проекта это будет самый большой парк в Калининграде с площадью около 100 гектаров. Такому крупному объекту, конечно, нужна соответствующая транспортная инфраструктура. Особенно учитывая размах, с которым застройщики взялись за освоение земли вокруг аэродрома. И власти для этой инфраструктуры нашли место — территории расположенных около Девау садовых обществ. Некоторые из них планируют просто «подрезать» для строительства новых дорог, а СНТ «Дружба» полностью хотят перевести в зону транспортной инфраструктуры и построить на его месте транспортно-пересадочный узел с парковками, трамвайным и троллейбусным депо. Так и горожанам будет к парку хорошо ездить, и жителям стремительно растущих «муравейников» будет удобно. Сейчас соответствующие изменения вносятся в Генеральный план Калининграда. Правда, жители садовых обществ почему-то не в восторге от идеи строительства дорог и транспортного узла за счёт их домов. О будущем, которое чиновники готовят Девау и району вокруг него, рассказывает главный редактор «Нового Калининграда» Татьяна Зиберова.