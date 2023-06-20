Вечерний @Калининград: безжалостные синоптики, поле экспериментов и могила неизвестной рябины

Столбик термометра безжалостно ползёт вверх, заставляя Калининградскую область изнывать от жары. Завтра будет ещё горячее, уверяют синоптики. Если в неравной схватке с пеклом у вас ещё остались силы на чтение, предлагаем ежевечерний обзор главных новостей «Нового Калининграда» — будет коротко и по делу.





В калининградских парках можно будет не только прогуляться под сенью каштанов, но и пройти пройти скрининговое обследование: определить уровень глюкозы в крови, артериального и внутриглазного давления, получить консультации дерматолога, диетолога, врача по медицинской профилактике. Всё это — в рамках проекта «Путь к здоровью». Акция будет проводиться до октября на территории трёх зелёных зон города. В ближайший месяц всех желающих врачи Центра общественного здоровья ждут по средам с 11 до 16 часов: 21 июня — в Центральном парке, 28 июня — в Южном парке, 5 июля — на Верхнем озере, 12 июля — в Центральном парке, 19 июля — в Южном парке, 26 июля — на Верхнем озере. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.





Исторический аэродром Девау планируют превратить в ландшафтный парк. Здесь хотят запустить аэропарк, фиджитал-центр (что бы это ни значило), интерактивный инженерный музей, площадку для воздушного шара, летний театр, экологический центр и множество других площадок, старясь сохранить при этом «авиационную романтику» места. Правда, сохранять тут уже практически нечего. Сегодня Девау — это поле, остатки взлётной полосы и исторических построек. Иногда здесь можно встретить парапланеристов, чаще — выгуливающих собак жителей окрестных домов. А ещё отсюда открывается отличный вид на быстрорастущие жилые комплексы вокруг. После того, как с Девау в 2019 году сняли статус аэродрома, застройщики получили возможность возводить многоэтажные дома практически на границе будущего парка, чем они с радостью и воспользовались. Посмотреть, как сегодня выглядит один из старейших аэропортов Европы, можно в фоторепортаже Юлии Власовой.





Несмотря на экономические риски в 2022 году доходы бюджета Калининградской области выросли на 24% по сравнению с предыдущим годом, заявил министр финансов региона Виктор Порембский. По его словам, в 2022 году в бюджет области поступило 115,9 млрд рублей, что на 4,4 млрд рублей или на 3,9% больше плановых значений. Расходы составили 117,5 млрд рублей — это 94,1% от плановых ассигнований. При этом исполнение государственных контрактов в регионе, отметил чиновник, подорожало на 7,4 млрд рублей. «По 26 объектам было принято решение об увеличении цены контракта на общую сумму 7,4 млрд рублей. В том числе, за счет областного бюджета — на сумму 3,9 млрд рублей, из которых 1,8 млрд рублей обеспечены финансированием в прошлом году и 655 млн перешли на текущий год», — пояснил Порембский. Такая вот магия чисел.





Директор Кафедрального собора Григорий Хуциев рассказал, что для строительства амфитеатра на острове Канта срубят четыре рябины, один каштан и куст бузины. Не так давно он успел обронить, что благоустройство территории предусматривает «удаление определённой части деревьев», чем сильно растревожил общественность. Теперь же он сам выступил на радио «Комсомольская правда» с довольно эмоциональной речью: посоветовал вспомнить, что мы живём в ХХI веке, и заявил что, выбирая между тремя рябинами и хорошим туалетом, он выберет туалет, а вместо рябин посадит десять редких деревьев. А ещё напомнил, что буквально 10-20 лет назад калининградцы не знали такого топонима, как остров Канта, и назвали это место «могилой Канта». «Причём ключевое слово в этой истории — „могила“», — подчеркнул Григорий Хуциев. Что ж, хочется верить, что шесть деревьев не превратятся тихой сапой в шестьдесят, а вырубка на острове Канта не сделает его исключительно могилой философа, а заодно и здравого смысла.