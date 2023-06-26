Вечерний @Калининград: предложения для вагнеровцев и разносторонняя прокуратура

Вечером в понедельник россиянам внезапно пообещали срочное судьбоносное обращение президента Владимира Путина (правда, позже Дмитрий Песков заявил, что такого не говорил). На практике обращение оказалось подведением итогов прошедших выходных и первым выступлением президента с утра субботы. Если коротко, то «мятеж в любом случае был бы подавлен», «организаторы мятежа предали и тех, кого втянули в преступление», этого всего «хотели враги России», а бойцы ЧВК «Вагнер» теперь могут заключить контракт с Минобороны, отправиться домой или «уйти в Белоруссию». Также президент признал гибель военных лётчиков во время попытки мятежа. О том, как эти заявления определяют судьбу России, рассуждать не берёмся. Рассказываем о других событиях понедельника в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».





Море забирает людей. В субботу на Балтийской косе утонула 29-летняя девушка. Трагедия произошла в восьми километарах от спасетального поста. Как рассказали в Следственном комитете, жительница Светлого отдыхала с друзьями и зашла в море с одним из них. Того начало уносить от берега, она попыталась его спасти. В итоге молодой человек выбрался, а девушка не смогла. Когда остальные члены компании достали её из воды, было уже поздно.





В Калининграде живут очень самостоятельные дети. Так, полиция обнаружила ночью в Московском районе на улице пятилетнюю девочку с банковской картой матери. По ней и определили, где ребёнок живёт. Её мама всё это время спала и понятия не имела, что её дочь ночью взяла карточку и отправилась за покупками. «Сегодня в 7 часов утра я проснулась от звонка полиции, — рассказала женщина. — Мне сообщили, что нашли моего ребенка. Она взяла мою карточку и решила сходить самостоятельно в магазин и купить каких-то сладостей». Попасть обратно в подъезд девочка не смогла, так как не сумела открыть дверь. В отношении матери составлен административный протокол.





Прокуратура заинтересовалась противостоянием властей Пионерского и жителей Пионерского. Напомним, вторые уже несколько месяцев протестуют против введения одностороннего движения на ряде улиц в городе. Не так давно власти округа решили перенести изменение транспортной схемы на более поздний срок, сославшись на предложения от граждан. Теперь же областная прокуратура потребовала полностью отменить постановление главы администрации об одностороннем движении. Всё потому что в список улиц вошла Комсомольская, которая относится к дороге регионального значения. И, как выяснилось, местная администрация вообще не имела права принимать каких-либо решений на счёт этого участка.