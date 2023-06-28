Вечерний @Калининград: приговор за фейки, ненавязчивая застройка и девочка с персиками

На Калининград надвигается гроза. Отличный повод остаться дома, поуютнее устроиться в любимом кресле и почитать вечерний обзор новостей «Нового Калининграда». В этом выпуске рассказываем о поселившейся на ул. Юбилейной девочке с персиками, очередном новом ЖК в Зеленоградске, превращении старого еврейского кладбища в мемориальный парк и не только.





В Калининградской области суд вынес решение по первому в регионе уголовному делу за фейки о российской армии. Пенсионеру Игорю Барышникову вменялась публикация постов с «недостоверной информацией» об СВО. Суд отправил его в колонию на 7,5 лет. Медики подозревают у мужчины рак, в его брюшной полости установлен катетер. Адвокаты и близкие полагают, что пребывание в заключении для него равносильно смертной казни. К тому же его 96-летней лежачей матери Игоря Барышникова необходим уход. Обо всём этом — в репортаже Екатерины Медведевой.





На территории старого еврейского кладбища в районе улицы Гагарина планируют обустроить мемориальный парк — проложить дорожки, создать освещение, утановить скамейки. С 2000-х годов эту землю арендует региональная еврейская община, но договор, по словам её председателя Леонида Плитмана, приходится перезаключать каждые три-четыре года. Теперь члены общины намерены добиться передачи территории в собственность, чтобы обезопасить её от застройки. «Мы хотим, чтобы эта земля была пожизненно за нами закреплена, там же вокруг кладбища всё застроили. Это считается „золотым“ местом. Там все пытаются что-то построить. Ненавязчиво, но тем не менее», — пояснил Леонид Плитман. Подробности о ситуации со старым кладбищем — в материале «Нового Калининграда».





Сегодня в Калининграде прошло заседание градостроительного совета, а это значит, что жителей ждёт целая пачка новостей о том, что планируется построить в области. Так, в Зеленоградске одобрили проект семиэтажного жилого комплекса на ул. Потёмкина, 15. Это три корпуса на 307 квартир с подземной парковкой. А вот главный архитектор региона Евгений Костромин предложил сузить проезжую часть у Парадной набережной (это на той части Острова, где находится стадион «Калининград»). По его словам, ширину проезжей части нужно сократить с 18 до 10,5 метров, а вместо четырёх полос оставить три. Освободившееся пространство он предложил «присоединить к благоустройству набережной». Главному архитектору Калининграда Андрею Анисимову идея не пришлась по вкусу. Он считает, когда на стадионе и в будущих музеях будут проводить мероприятия, узкие дороги не выдержат автомобильного трафика.





В Калининграде завершился фестиваль уличного искусства «Калининграрт». Ждать от него присущего стрит-арту хулиганства не стоит — организатором был БФУ им. Канта при финансовой поддержке конкурса «Росмолодежи» и не без помощи Третьяковской галереи. Фестиваль прошёл, но оставил в напоминание о себе четыре мурала на университетских зданиях. На фасаде общежития на Юбилейной, 16 художник Георгий Острецов создал свою версию «Девочки с персиками» по мотивам картины Валентина Серова. «„Девочка с персиками“ Серова ознаменовала стремление к обновлению художественного языка всего поколения живописцев конца XIX века. „Девочка с персиками“ Острецова, созданная в эстетике комикса, превращается в абстрактную историю, дополненную новыми персонажами», — пояснили в пресс-службе БФУ. Также муралы появились на фасадах зданий на Иванникова, 1 и Чайковского, 56. Внимательно разглядеть новые городские достопримечательности можно в фоторепортаже Юлии Власовой.