Вечерний @Калининград: балтийские потери, блуждающая велодорожка и строительные зори

В противостояние между жителями и администрацией Пионерского из-за введения одностороннего движения вмешалось областное правительство. Ранее местные власти в список улиц, где планировали изменить схему движения, внесли дорогу регионального значения (она же — улица Комсомольская в центре города). А всё из-за той самой велодорожки «от косы до косы», которую, как утверждалось, иначе здесь не проложит. В итоге мининфраструктуры постановило — разметку под велодорожку с Комсомольской убрать и перенести куда-нибудь в другое место. А что будет теперь с идеей одностороннего движения, сказать сложно. В конце концов, именно велодорожка была одной из основных причин его введения. О других новостях среды — в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».





В Балтийске продолжается эпопея с водоснабжением. Накануне губернатор Калининградской области в комментарии ТАССу оптимистично заявил, что проблему удастся решить в течение одного-двух дней. У местных властей прогнозы немного иные. «Обследование скважин выявило ряд технических неисправностей. На одной из них песком засорился фильтр. Из-за этого город терял почти 900 кубометров воды ежесуточно. Сейчас подрядчик ведет на скважине гарантийный ремонт, обещает запустить её в ближайшее время», — сообщили власти муниципалитета. По их данным, специалисты «Водоканала» начали бурить дополнительную скважину, ее запуск займет примерно три-четыре дня. В округе из-за проблем с водой объявили режим повышенной готовности и продолжают искать утечки.





Депутату Госдумы Андрею Колеснику, обещавшему ради родины расстаться с последними штанами, возможно придётся сдержать слово. Суд наложил арест на часть имущества депутата и его родственников в качестве обеспечительных мер по гражданскому иску Генпрокуратуры. Иск связан с акциями Калининградского морского торгового порта, которыми семья Колесника, как утверждает надзорное ведомство, владеет незаконно. В прокуратуре настаивают, что депутат «целенаправленно и продолжительно» приобретал активы и извлекал прибыль именно в той отрасли, в которой он принимал законодательные решения как парламентарий, и сотрудничал с органами исполнительной власти как бывший член Морской коллегии. В итоге заместитель генпрокурора требует изъять в пользу государства акции порта у Колесника и его тещи, а также истребовать в казну с депутата и его супруги незаконный доход в размере 369,2 млн рублей. Подробности — в материале корреспондента «Нового Калининграда» Екатерины Медведевой.





Региональные власти вновь перекраивают Генеральный план Светлогорска, чтобы инвесторам было удобнее застраивать курорт. Часть изменений касается территории вокруг поселка Зори, где планируют построить гольф-клуб, жилые дома и разнообразные коммерческие объекты. Согласно проекту изменений, на территории зоны отдыха, которая проходит вдоль реки Чистой, будут предусмотрены несколько участков под малоэтажные жилые дома (до четырех этажей) и особняки. Со стороны Калининградского проспекта и ул. Хуторской сформированы территории под застройку среднеэтажными жилыми домами (от пяти до восьми этажей), общественно-деловыми зданиями, торговыми объектами и объектами социального назначения. Застраивать посёлок планирует компания «Раушен хотел ресорт», связанная с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. В 2021 года областной инвестсовет рекомендовал передать застройщику бесплатно и без проведения торгов в аренду 539 гектаров земли при суммарной кадастровой стоимости участков около 10 млрд рублей. Эта же компания, кстати, застраивает новый променад в Светлогорске.