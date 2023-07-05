Вечерний @Калининград: балтийские потери, блуждающая велодорожка и строительные зори

В противостояние между жителями и администрацией Пионерского из-за введения одностороннего движения вмешалось областное правительство. Ранее местные власти в список улиц, где планировали изменить схему движения, внесли дорогу регионального значения (она же — улица Комсомольская в центре города). А всё из-за той самой велодорожки «от косы до косы», которую, как утверждалось, иначе здесь не проложит. В итоге мининфраструктуры постановило — разметку под велодорожку с Комсомольской убрать и перенести куда-нибудь в другое место. А что будет теперь с идеей одностороннего движения, сказать сложно. В конце концов, именно велодорожка была одной из основных причин его введения. О других новостях среды — в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».


В Балтийске продолжается эпопея с водоснабжением. Накануне губернатор Калининградской области в комментарии ТАССу оптимистично заявил, что проблему удастся решить в течение одного-двух дней. У местных властей прогнозы немного иные. «Обследование скважин выявило ряд технических неисправностей. На одной из них песком засорился фильтр. Из-за этого город терял почти 900 кубометров воды ежесуточно. Сейчас подрядчик ведет на скважине гарантийный ремонт, обещает запустить её в ближайшее время», — сообщили власти муниципалитета. По их данным, специалисты «Водоканала» начали бурить дополнительную скважину, ее запуск займет примерно три-четыре дня. В округе из-за проблем с водой объявили режим повышенной готовности и продолжают искать утечки.


Депутату Госдумы Андрею Колеснику, обещавшему ради родины расстаться с последними штанами, возможно придётся сдержать слово. Суд наложил арест на часть имущества депутата и его родственников в качестве обеспечительных мер по гражданскому иску Генпрокуратуры. Иск связан с акциями Калининградского морского торгового порта, которыми семья Колесника, как утверждает надзорное ведомство, владеет незаконно. В прокуратуре настаивают, что депутат «целенаправленно и продолжительно» приобретал активы и извлекал прибыль именно в той отрасли, в которой он принимал законодательные решения как парламентарий, и сотрудничал с органами исполнительной власти как бывший член Морской коллегии. В итоге заместитель генпрокурора требует изъять в пользу государства акции порта у Колесника и его тещи, а также истребовать в казну с депутата и его супруги незаконный доход в размере 369,2 млн рублей. Подробности — в материале корреспондента «Нового Калининграда» Екатерины Медведевой.


Региональные власти вновь перекраивают Генеральный план Светлогорска, чтобы инвесторам было удобнее застраивать курорт. Часть изменений касается территории вокруг поселка Зори, где планируют построить гольф-клуб, жилые дома и разнообразные коммерческие объекты. Согласно проекту изменений, на территории зоны отдыха, которая проходит вдоль реки Чистой, будут предусмотрены несколько участков под малоэтажные жилые дома (до четырех этажей) и особняки. Со стороны Калининградского проспекта и ул. Хуторской сформированы территории под застройку среднеэтажными жилыми домами (от пяти до восьми этажей), общественно-деловыми зданиями, торговыми объектами и объектами социального назначения. Застраивать посёлок планирует компания «Раушен хотел ресорт», связанная с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. В 2021 года областной инвестсовет рекомендовал передать застройщику бесплатно и без проведения торгов в аренду 539 гектаров земли при суммарной кадастровой стоимости участков около 10 млрд рублей. Эта же компания, кстати, застраивает новый променад в Светлогорске.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Полулегальные методы

Замглавреда «НК» Вадим Хлебников о том, почему власти скрывают от горожан свои планы по застройке.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter