Вечерний @Калининград: дело Колесника, мнение Лютаревича и цена картошки

Вышел новый эпизод сериала «Генпрокуратура против Андрея Колесника». На этот раз депутат Госдумы подтвердил факт руководства Калининградским морским торговым портом на протяжении последних 27 лет, а бывший финансовый директор КМТП Олег Ершов сообщил «интересные обстоятельства, которые проливают свет и в принципе делают несостоятельной позицию, которую в суде пытается представить порт». Краткое содержание предыдущих серий: Генпрокуратура РФ подала к Андрею Колеснику иск, связанный с незаконным владением акциями торгового порта. Надзорное ведомство требует изъять в пользу государства акции порта у депутата (28,5%) и его тещи (23,25%), а также истребовать в казну с Андрея Колесника и его супруги незаконный доход в размере 369,2 млн рублей. Ну а теперь — к другим новостям этой жаркой пятницы.

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Председатель совета директоров ГК «За Родину» Сергей Лютаревич предположил, что низкие уловы салаки в этом году были связаны с попаданием соленой воды в Калининградский залив через канал, выкопанный на польской стороне Балтийской косы. «Экология не может измениться за один год или даже за два. Для этого нужны десятилетия, но могу сказать, что в этом году мы салаки недоловили около 60%. Все рыбаки Калининградской области выловили 40% того, на что рассчитывали. Всегда мы ловили около 2,5 тысяч тонн, а в этом году — меньше двух тысяч. Салаки не было, Пускай, конечно, нам наука ответит, почему она не зашла или почему она ушла. Мы этого не понимаем», — заявил Сергей Лютаревич в эфире радио «Балтик Плюс». Также он посетовал на то, что в России значительно сократилось потребление рыбных консервов, отчего на складах его коллег образуются значительные запасы невостребованной продукции. Ну и похвастался, что цена на калининградские рыбные консервы не менялась в течение года.

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Чего не скажешь о ценах калининградских ритейлеров на фрукты и овощи. За последние три недели в продаже вместо старого картофеля появился молодой, стоимость которого значительно выше. В зависимости от торговой сети цена за килограмм увеличилась на 10-35 рублей. У отдельных ритейлеров подорожала морковь (на 5-11 рублей). Цена на репчатый лук колеблется: в двух торговых сетях стоимость килограмма снизилась на 10 рублей, в одной — напротив, увеличилась на 7 рублей. Подробнее о метаморфозах цен — в мониторинге «Нового Калининграда».

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Житель Светлого осужден за сексуальное насилие над 12-летней падчерицей с отклонениями в развитии. Ему 38 лет, и ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления. По версии следствия, с августа по ноябрь 2021 года мужчина пользовался тем, что в силу возраста и интеллектуального отклонения дочь его сожительницы не может оказать сопротивления, и систематически совершал в отношении ребенка действия сексуального характера. Вину он признал в полном объеме. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима и ограничение свободы сроком на 1,5 года после отбытия основного наказания. Кроме того, суд постановил взыскать с подсудимого 300 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшей.

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