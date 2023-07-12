Вечерний @Калининград: кладбище под завязку и претензии на 146 млрд рублей

Росприроднадзор уличил «Светловский водоканал» в загрязнении Калининградского залива и теперь требует от предприятия 146 млрд рублей. Водоканал с претензиями, естественно, не согласен и уверяет, что ведомство само дало разрешение сброс неочищенных сточных вод. Тем временем очистные сооружения в Светлом не могут достроить вот уже десять лет. Полиция заявляла о хищении 130 млн рублей при строительстве, менялись подрядчики, но результат всё тот же — очистных сооружений в Светлом нет. О более динамичных новостях этой среды — в вечернем обзоре «Нового Калининграда».





В течение 20 лет в Калининградской области развивается история с расширением воинского кладбища в Медведевке. К военно-мемориальной части власти запланировали присоединить ещё и гражданскую, но позиционируют её как отдельное кладбище, хотя этот участок находится через забор. Ситуация может привести к досрочному закрытию воинского кладбища, так как уже сейчас погибших участников СВО приходится хоронить на участках, отведенных для советских воинов. В чиновничьих многоходовках разобрался корреспондент «Нового Калининграда» Иван Марков.





В начале июля региональные власти учредили автономную некоммерческую организацию «Центр корпоративной культуры». По словам руководителя пресс-службы правительства Дмитрия Лыскова, создается она «для развития профессиональных компетенций сотрудников правительства Калининградской области и других органов исполнительной власти региона». Сегодня же стало известно, что на содержание «Центра корпоративной культуры» выделяют 9,95 млн рублей. Форма автономной некоммерческой организации знакома калининградцам, например, по «Фестивальной дирекции». В своё время министр по культуре и туризму Андрей Ермак заявлял, что «Фестивальная дирекция» нужна, чтобы «не устраивать „карнавал“ с госзакупками» — форма АНО позволяет избежать, видимо, наскучившей чиновникам канители с торгами.



