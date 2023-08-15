Вечерний @Калининград: домик без места, приговор мобилизованным, идеальная Анапа

Власти приняли решение убрать охотничий домик Вильгельма II из Центрального парка: ему не нашлось места в рамках планируемого благоустройства. Дескать, и аварийный, и исторические элементы утратил, и вообще не вписывается. Судя по недавно представленной губернатором Антоном Алихановым концепции, в нее не вписывается и значительная часть произрастающих в парке деревьев. Возможно, домик вернут в Роминтенскую пущу, окончательно это еще не решено. Хотя бы там деревья еще остаются — впрочем, с учетом прыти калининградских благоустроителей, ничего гарантировать нельзя. К другим новостям вторника.



Суд оставил в силе приговор восьмерым мобилизованным калининградцам, которые в декабре покинули часть в ЛНР перед отправкой на передовую. Их защитник пытался доказать, что мужчины не «дезертировали», а «самовольно оставили воинскую часть», поскольку в итоге добровольно явились в полицию с оружием. Осужденные заявили, что не были готовы к участию в боевых действиях. Их приговорили на сроки от 6 до 7 лет.





Накануне курсы доллара и евро на Московской бирже обновили максимумы с марта 2022 года, превысив 101 и 110 рублей соответственно. Падение рубля ускорилось и с начала августа составило примерно 7% — это больше, чем за весь июль. Сегодня Центробанк объявил о повышении ключевой ставки рефинансирования с 8,5% до 12%, до этого ее поднимали в июле. О том, что происходит — из-за чего слабеет рубль, ждать ли нового повышения цен и что дальше в принципе — в материале «Нового Калининграда».

В Калининградскую область вернулась жара (здесь — советы, как ее пережить с наименьшими потерями для организма). Этот вторник оказался рекордным не только из-за температуры воздуха (столбик термометра поднялся до отметки в 35,1 градуса), но и по числу отдыхающих на квадратный метр пляжей. Особенно досталось несчастному Зеленоградску, который так упорно «раскручивали» в сторону туристической Мекки, что впору бы закрутить обратно — но этот фарш назад уже не провернуть. Пробка перед Куршской косой начиналась от въезда в город, достигнув 5 километров, а сам бывший «город котиков» превратился в город разгоряченных телес, укомплектовавших местные пляжи до состояния идеальной Анапы. Похоже, в этом и был высший смысл всех местных преобразований. Среда, кстати, тоже обещает быть знойной — не повторяйте ошибок тех, кого можно увидеть в репортаже фотокорреспондента «Нового Калининграда» Юлии Власовой.