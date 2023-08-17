Вечерний @Калининград: в паутине траншей, индекс польского яблока и подкоп под Госдуму

Благоустроители не смогли побороть Макс-Ашманн-парк и сдались. Контракт на работы расторгнут, в качестве причины в горадминистрации элегантно называют «существенное невыполнение обязательств». Парк опутан паутиной девственных траншей и выбраться из нее, кажется, не в состоянии: даже если найдется «подрядчик на заклание», ему предстоит столкнуться с теми же проблемами. А именно — отсутствием нужных стройматериалов, логистическим коллапсом и породившей их некомпетентностью управленцев. К другим новостям четверга.







В продолжение темы управленческой профнепригодности — Калининградская область оказалась на 14 месте (из 80 с лишним) в стране по стоимости минимального набора продуктов питания. В среднем по России она составляет чуть более 6 тыс. рублей, у нас — свыше 7 тыс. Для минимального набора разница более чем существенная. С начала года он подорожал на 11,33%. Если у кого-то еще остались сумки из «Бедронки», самое время сходить за картошкой по 60 рублей за кило и вспомнить, что 10 лет назад пресловутые польские яблоки стоили у нас втрое дешевле.





Об этом уже даже как-то неловко писать, но новую поликлинику на Сельме теперь уже не обещают открыть и «в ближайшие месяцы». Перспектива отодвинулась куда-то на будущий год, что, согласитесь, тоже довольно растяжимое понятие. При этом изначально в планах стоял 2022-й, потом — июнь нынешнего, потом звучало что-то про отсутствующее оборудование и «как только, так сразу». Само здание уже построено, уверяли областные власти ранее — хоть и успело за время возведения подорожать на 50%. Что там со стоимостью еще не поставленного оборудования — вы и сами, наверное, догадались.

В Калининграде началось судебное заседание в рамках апелляции по делу депутата Госдумы и предпринимателя Андрея Колесника. Он и его семья пытаются оспорить решение, по которому государству должен быть возвращен контрольный пакет акций Калининградского морского торгового порта. Адвокаты сразу же попросили сделать заседание закрытым, сославшись на неприкосновенность частной жизни (речь о возможном нарушении врачебной и налоговой тайны, а также коммерческой тайны порта). Суд отказал. Также была сделана неудачная попытка отложить рассмотрение, поскольку, по словам представителей Колесника, депутат госпитализирован. Наконец, под конец прозвучало, что уличать его в коррупции нельзя, потому что это «снесет половину Государственной думы». В пятницу заседание продолжится.