Вечерний @Калининград: десятилетия гадства, насмешка над деньгами и эксцессы мобильности

Прожиточный минимум на 2024 год в регионе хотят увеличить почти на 6% — это целых 906 рублей. В среднем он составит 15,7 тыс. рублей. Показатель искусственный и «всего лишь» помогает рассчитывать различные пособия. Они и сейчас — скорее насмешка, а с нового года отрыв от реальности увеличится еще больше. Даже минимальный размер оплаты труда (на который тоже прожить нельзя) с 1 января обещают довести до 19-20 тысяч. Все это значит только одно: самые бедные станут еще беднее. К другим новостям вторника.







Если раньше в Калининград неожиданно приходила только зима, то теперь элемент внезапности распространился на осень. Первые сильные дожди залили 12 улиц, несчастный стадион «Красная звезда» опять подтопило (хотя и не так масштабно, как накануне). Губернатор Антон Алиханов разразился гневной тирадой по поводу эллингов в русле Литовского ручья, которые появились там явно не сами по себе и многие годы не то чтобы сильно кому-то мешали, а сейчас вдруг стали главной причиной водной беды. Одновременно выяснилось, что в районе Гагаринского и Литовского ручьев не хватает коллектора — окрестные предприятия, как заявил Алиханов, «десятилетиями гадили», сливая стоки в водоемы, и «поплыли», как только их стали тампонировать. По иронии судьбы среди этих компаний оказалась профильная фирма, связанная с директором муниципального "«Гидротехника» и по совместительству депутатом Светлогорского окружного совета Алексеем Мойсой (во всяком случае, их связал грозный оратор). Пердимонокль в том, что меньше чем через 2 недели в Светлогорске выборы, искать нового кандидата «Единой России» явно уже поздновато.





Как и многие города по всему миру (этот тот редкий ныне случай, когда мы в тренде), Калининград пал перед засильем электросамокатов. Изменения в ПДД не помогают, задуманные горвластями ограничения не вступили в силу. При этом пользователей «средств индивидуальной мобильности» тысячи, однако и противников у электросамокатов множество. Вторых в данном случае легко понять, ведь электросамокатчики становятся виновниками серьёзных ДТП. Как нужно действовать в случае такой аварии всем её участникам? Отвечаем: вызвать ГИБДД и при необходимости «Скорую помощь», оформить протокол, собрать доказательства, найти свидетелей. Подробности — в материале корреспондента «Нового Калининграда» Марии Власенковой.





«Балтика» вновь пытается доказать свою правоту. На этот раз команда хочет оспорить неназначение пенальти во время воскресной игры с «Крыльями Советов» (до этого была похожая история с «Уралом». Сейчас в турнирной таблице Премьер-лиги калининградский клуб находится на предпоследнем 15 месте. Куда лучше обстоят дела у нее в с Кубком России — у «Балтики» в группе наибольшее количество баллов. Билеты на завтрашний матч с «Зенитом» , который пройдет в рамках этого турнира на Острове, полностью распроданы. Болельщикам, кстати, советуют добираться на электросамокатах, что бы все остальные ни думали по этому поводу. «Обращаем внимание, что количество самокатов у „Ростех Арены“ после окончания матча будет увеличено, чтобы вы с комфортом смогли добраться до дома», — заявила пресс-служба «Балтики».